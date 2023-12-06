Адвокат рассказал, как из свидетеля не превратиться в обвиняемого

Нередко бывает, что одного и того же человека допрашивают по уголовному делу сперва как свидетеля, а затем как подозреваемого и обвиняемого. Обычно следователь поступает так для подстраховки, чтобы убедиться в верности своих догадок. Об этом «Газете.Ru» рассказал Денис Игнатьичев, адвокат Невской Коллегии адвокатов Санкт-Петербурга.

«Часто уже на момент первого такого допроса следователю понятно, какой процессуальный статус будет у того или иного лица. Грамотная подготовка к допросу в качестве свидетеля помогает избежать неприятного изменения процессуального статуса», — объяснил он.

Если вы столкнулись с подобной ситуацией, есть несколько советов. Первый из них — будьте внимательны и осознавайте свои действия.

«Перед тем как выступить в роли свидетеля, важно осознавать свою роль в уголовном деле и ответственность за произнесенные и записанные слова. Не давайте показания без полного понимания всей ситуации. Никогда не подписывайте протокол допроса, пока тщательно не прочитаете его и не заявите следователю обо всех неточностях. Если последний отказывается вносить изменения в протокол, не подписывайте его полностью, а отразите свои возражения в соответствующей его графе и под ней поставьте свою подпись», — рекомендовал он.

Стоит также подготовиться к допросу заранее.

«Если вы знаете о наличии уголовного дела, его обстоятельства, знайте, что вас могут допросить, будьте готовы ответить на вопросы. Подготовьте свои показания заранее, чтобы они были точными, подробными и логичными. Заранее запишите их полностью или тезисно, проработайте их с адвокатом. На допросе вы вправе пользоваться своими записями. Не делайте предположений. Давая показания, не пытайтесь догадаться, что произошло или что следователь хочет услышать. Отвечайте только на заданные вопросы максимально лаконично и недвусмысленно. Не говорите ничего, что может быть использовано против вас», — предупредил адвокат.

По словам юриста, необходимо и помнить о своих правах.

«Свидетель имеет определенные права, включая право на присутствие адвоката и право отказаться от дачи показаний, если это может навредить вам или вашим близким. Если вас принуждают дать ответы, которые могут навредить вам, воспользуйтесь правом, гарантированным ст. 51 Конституции РФ не свидетельствовать против себя», — добавил эксперт.

Если вы чувствуете, что ваши показания могут привести к тому, что вы станете обвиняемым, обязательно обратитесь к адвокату. Его участие может предотвратить психологическое давление на вас со стороны сотрудников правоохранительных органов, не дать себя запутать в собственных показаниях и избежать провокационных вопросов.

«Ведите себя честно. Не лгите и не искажайте факты, так как это может вызвать подозрения и привести к негативным последствиям. Говорить правду проще, чем ложь. Опытный следователь легко распознает ее и заподозрит вас в причастности к преступлению. Сохраняйте спокойствие и рациональность. В стрессовой ситуации может быть трудно сохранять спокойствие, но это важно для того, чтобы давать точные и ясные показания. Если допрос продолжается долго, просите перерыв — вы имеете на это право», — подчеркнул юрист.

При необходимости повторите свои показания, сказал адвокат. Если вас вызывают для дачи дополнительных показаний, не бойтесь повторять свои слова, если они остаются точными.

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