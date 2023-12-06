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Россияне скупают елки, но про игрушки пока не думают

В России почти вдвое вырос спрос на искусственные елки

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Depositphotos

В преддверии зимы спрос на новогодние украшения снизился на 4%. В прошлом году россияне более активно покупали товары для Нового года — спрос возрос в 4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Это показало исследование «ВсеИнструменты.ру», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Небольшое снижение спроса в ноябре 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года замечено в категории новогодних украшений (-4%). Тем не менее в ряде регионов спрос на эти товары остался высоким. Среди них Ростов-на-Дону (+50%), Челябинск (+40%) и Екатеринбург (+11%).

Продажи елочных игрушек в ноябре 2023 года снизились на 29% в сравнении с ноябрем 2022 года. Но все равно в Екатеринбурге (+33%) и Москве (+10%) замечен рост интереса к этой категории новогодних товаров.

Сильнее всего в ноябре 2023 года по всей России вырос спрос на искусственные елки (+40%). На втором месте оказались гирлянды (+29%). Активнее всего их покупали в Новосибирске (+200%), Екатеринбурге (+155%), Самаре (+100%), Санкт-Петербурге (+86%), Нижнем Новгороде (+71%) и Воронеже (+70%).

Ранее россиянам рассказали, как выбрать качественную и безопасную гирлянду.

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