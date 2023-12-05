Омский вице-губернатор призвал студента отказаться от футболки с надписью Brooklyn

Омский вице-губернатор Андрей Шпиленко осудил студента за футболку с надписью Brooklyn. Об этом пишет «Омск-Информ».

«О, у него там Brooklyn написано. Ты из Нью-Йорка, что ли? Поменяй футболку – не позорься. Что там зашито, неизвестно. Надень хорошую футболку», — обратился чиновник к студенту.

Также в ходе встречи с подрастающим поколением он призвал студентов быть «наглее других» для достижения успеха, а также сказал юноше, который признался, что его на встречу с чиновником «пригнали», что по нему «плачут Вооруженные силы».

Бруклин — самый густонаселенный район Нью-Йорка. На юге Бруклина расположен округ Брайтон-Бич, известный как «Маленькая Одесса» из-за того, что там часто селятся русскоязычные эмигранты.

До этого депутаты внесли в Думу закон о борьбе с «агрессивными» англицизмами.

«Должно стать невозможным использование на вывесках и витринах таких надписей как, например, «coffee», «fresh», «sale», «shop», «open» и т.п.», — говорится в законопроекте.

Отмечается, что требование законопроекта не будет распространяться на фирменные наименования, товарные знаки и знаки обслуживания. При этом в субъектах РФ, где проживают национальные меньшинства, предлагается дублировать вывески на русском языке в том же оформлении, что и вывеска на государственном языке этих субъектов.

Также депутаты потребовали ограничить использование англицизмов в СМИ.

Ранее домохозяйки начали охоту за Ченнингом Татумом в Бруклине.