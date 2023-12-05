ХАМАС не отпустит заложников до окончания агрессии Израиля

Член палестинского движения ХАМАС Усама Хамдан заявил, что они не намерены вести переговоры с Израилем и отпускать заложников до тех пор, пока ЦАХАЛ не прекратит агрессию в секторе Газа. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

«Мы подтверждаем, что не будет переговоров и обмена пленными, пока не прекратится агрессия (Израиля. — «Газета.Ru») против нашего народа и сектора Газа», — отметил Хамдан.

Ранее премьер-министр Катара шейх Мохаммед бин Абдулрахман Аль-Тани заявил, что посреднические переговоры по Газе все еще продолжаются на фоне возобновления боевых действий между Израилем и ХАМАС. Он добавил, что необходимо начать дипломатический процесс, который приведет к справедливому и прочному миру для палестинцев на основе решения о создании двух государств, основанного на границах 1967 года.

В начале октября силы палестинского движения ХАМАС совершили крупную ракетную атаку на Израиль, объявив о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В рамках нападения тысячи боевиков проникли на территорию еврейского государства, захватили боевую технику и взяли в плен более ста человек. В ответ Израиль запустил операцию «Железные мечи» в секторе Газа, пообещав уничтожить ХАМАС. Действия еврейского государства привели к блокаде палестинского анклава, массовым бомбардировкам и требованию об эвакуации более 1 млн человек на юг региона.

Ранее в США обвинили Нетаньяху в аморальных шагах в Газе.