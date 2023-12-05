Екатеринбуржец не уступил пенсионерке место в автобусе и распылил перцовый баллончик

В Екатеринбурге мужчина не уступил пенсионерке место в автобусе и из-за замечания распылил перцовый баллончик в салоне. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Екатеринбург».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел 3 декабря в автобусе, следовавшем по маршруту №50. Один из пассажиров сделал другому замечание.

«Молодой человек агрессивно отреагировал на замечание в его сторону о том, что он не уступил место бабушке. Пассажир сначала высказал свое недовольство нецензурной бранью, а затем распылил перцовый баллончик в лицо мужчине, сделавшему ему замечание», — рассказала свидетельница инцидента, передает Telegram-канал.

Кроме сделавшего замечание россиянина, пострадали также пассажиры, которые находились поблизости, рассказала девушка. По факту произошедшего она написала заявление в полицию.

Ранее трое подростков с перцовым баллончиком напали на грузчика в Петербурге.