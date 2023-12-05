Победителей «БумБатла» наградили на выставке «Россия» за собранную макулатуру

Победителей «БумБатла» наградили на форуме-выставке «Россия». В павильоне Минприроды «Природоград» на ВДНХ 5 декабря состоялась торжественная церемония награждения, в ходе которой самые результативные коллективы страны по количеству собранной макулатуры получили призы.

Награждали победителей заместитель гендиректора АНО «Национальные приоритеты» Маргарита Середа, сопредседатель Всероссийского экологического движения «Экосистема» Андрей Руднев, исполнительный директор Лиги переработчиков макулатуры Алексей Сергеев, член жюри конкурса креативных постов и блогер Мари Добро.

Победителей выбрали в шести номинациях из детских садов, школ, вузов, ссузов, компаний и ретейлеров. Члены жюри конкурса, в роли которых были Тутта Ларсен, Настя Кош и Мари Добро, выбрали 20 победителей, которые опубликовали самые интересные «бумажные» посты. Лучшие публикации показали гостям павильона, их авторы скоро получат подарки.

Победители получили подарки от партнеров «Бумбатла»: экоподарки от Сбера, курсы «Фоксфорда», промокоды к библиотеке «Литрес», зарядные устройства от ПСБ, наборы от компаний Splat и Natura Siberica, билеты от Московского театра мюзикла, сертификаты на книги от «Ленты», литературу от Российского книжного союза, «Движения Первых» и наборы книг от Минцифры России.

В этом году «БумБатл» проходил в четвертый раз и охватил все регионы России. Организатор акции — АНО «Национальные приоритеты» совместно с Всероссийским экологическим общественным движением «Экосистема». Главная цель акции — сокращение излишнего потребления бумаги.

В ноябре стало известно, что акция «БумБатл» установила новый рекорд по сбору макулатуры.