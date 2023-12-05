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Протестующие в Кишиневе «подарили» мешок с навозом парламенту Молдавии

Фермеры в Кишиневе в знак протеста оставили мешок с навозом у здания парламента

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vonderleyen/Twitter

Протестующие в Кишиневе фермеры выставили перед парламентом мешок с навозом в знак протеста против произвола властей. Об этом сообщает РИА Новости.

Аграрии продолжили акцию протеста в Кишиневе, по улицам города прошла колонна сельскохозяйственной техники.

Затем недовольные фермеры подошли к зданию местного парламента. Они заявили, что у них есть вопросы к руководству республики и к президенту Майе Санду. При этом митингующие пришли не с пустыми руками.

«Мы привезли и фрукты, и другую продукцию. А еще дарим вот этот мешок с навозом в знак протеста против произвола властей и их издевательства над крестьянами», — сказал фермер Сергей Стефанько.

Незадолго до начала акции президент Молдавии Майя Санду рекомендовала протестующим перейти к диалогу с властями.

Протестующие требуют от руководства страны ввести мораторий на штрафные санкции по долгам в отношении производителей зерновых, а также увеличить финансовую помощь сектору, пострадавшему от засухи прошлого года и от падения цен на зерновые.

Ранее премьер Румынии Чолаку заявил, что против президента Молдавии Санду идет гибридная война.

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