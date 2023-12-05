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Екатеринбурженка устроила взрыв в квартире, залив кипящее масло водой

Shot: екатеринбурженка залила кипящее масло водой и устроила взрыв в квартире

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Телеграм-канал Shot

В Екатеринбурге учительница залила ковш с кипящим маслом водой и устроила взрыв, выбивший окна и двери квартиры. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в жилом доме на улице Чемпионов. Проживающая на 12-м этаже здания 24-летняя учительница иностранных языков раскаляла масло в ковше на электрической плите. Однако оно загорелось, и россиянка в панике решила потушить огонь водой.

В результате действий екатеринбурженки произошел взрыв, которым выбило внутренние и входную двери, а также окна в квартире. Посуда на кухне расплавилась.

Хозяйку квартиры увезли в реанимацию. Медики диагностировали у нее ожог второй степени 20% тела, а также ожог кисти третьей степени.

Из подъезда, где все произошло, эвакуировали 100 человек. На месте работают экстренные службы.

Ранее в Волгоградской области произошел взрыв газа в жилом доме.

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