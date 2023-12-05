Саперы обезвредили бомбу, заложенную в военкомате Новосибирска

Саперы обезвредили самодельное взрывное устройство, которое находилось в военкомате в Новосибирске и было спрятано в мультиварку. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

«Саперы осмотрели находку и идентифицировали ее как предмет, схожий с самодельным взрывным устройством. Совместно с взрывотехниками УФСБ России по Новосибирской области подозрительный предмет был дообследован и с помощью специального оборудования приведен в безопасное состояние» — пишет издание.

Ранее сообщалось, что на территории военкомата в Новосибирске обнаружили самодельное взрывное устройство (СВУ), которое было спрятано в мультиварке. По данным канала, подозрительную мультиварку обнаружили ночью на окне во время осмотра военного комиссариата, который находится на первом этаже жилой многоэтажки на улице Дмитрия Шамшурина.

Прибывшие на место экстренные службы вскрыли ее и, как пишет Shot, обнаружили внутри «таймер с проводами и нитью накаливания, сыпучим веществом серого цвета — все это было запитано батарейкой «Крона». Приехавшие к военкомату саперы уничтожили ее при помощи робота-манипулятора. Фрагменты СВУ отправили экспертам.

Ранее у здания МВД Турции произошел взрыв.