Эксперт заявил о высокой поддержке волонтерского движения среди россиян

Волонтерское движение в России активно поддерживается гражданами и органами власти, что позволяет эффективно влиять каждому его участнику на улучшение жизни в обществе. Об этом «Газете.Ru» заявил главный эксперт центра стратегических исследований Экспертного института стратегических исследований (ЭИСИ) Александр Герасимов.

Эксперт указал на то, что среди исследователей волонтерского движения часто движения звучит озабоченность сокращения доли волонтеров в численности населения стран Запада.

«Как правило, это объясняется старением населения, склонностью к волонтерской деятельности только обеспеченных слоев населения, неразвитостью культуры волонтерства среди мигрантов и другими причинами. По мнению европейских политологов и социологов, сказывается ослабление у граждан чувств солидарности, справедливости, а также потеря внимания к «маленькому» человеку», — констатировал он.

Герасимов отметил, что подробно эти изменения разбираются в книге немецкого политолога Нильса Хайстерхагена «Либеральная иллюзия».

«Волонтерская активность населения в странах Глобального Юга значительно меньше, чем на Западе. В значительной степени это связано с традициями, где помощь ближнему считается естественной и не требует формализации. С проникновением культуры волонтерства, ростом финансовых возможностей расширяется состав волонтерских движений», — добавил эксперт.

При этом, по его словам, волонтерское движение в России активно развивается и представляет собой трансформацию общественной культуры солидарности, сопереживания в действие, носящее преобразующий характер.

«Поэтому, согласно данным социологов, доля ощущающих себя счастливыми среди волонтеров выше, чем среди всего населения», — заключил Герасимов.

Ранее сообщалось, что эксперты ЭИСИ подготовили консенсус-прогноз на тему волонтерства и объяснили причины роста популярности этого движения в России.

5 ноября в России отмечают День волонтера.