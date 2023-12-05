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Лауреаты премии «Марка №1 в России» поделились историями своего успеха

В Москве пройдет церемония вручения Ежегодной национальной премии «Марка №1 в России»

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Пресс-служба премии Марка N1 в России

Церемония вручения Ежегодной национальной премии «Марка №1 в России» пройдет 15 декабря в Кремлевском дворце, сообщает пресс-служба премии.

В преддверии церемонии лауреаты премии поделились историями своего успеха.

«Надо сказать, что за эти 25 лет Марка № 1 вышла за рамки традиционных конкурсов и превратилась в систему оценки знания и использования брендов, которая объективно определяет картину предпочтений россиян. На наши оценки ориентируются не только потребители, но и производители товаров и услуг, реализуемых в России», — рассказала генеральный директор премии Елена Лапик.

Также заместитель генерального директора АО «ФПК» Станислав Зотин поделился историей успеха поезда «Красная стрела».

«Новый поезд задал высокую планку обслуживания для всех последующих фирменных составов: комфортабельные вагоны, удобное расписание, безупречный сервис и атмосфера домашнего уюта, которую создают внимательные и заботливые проводники. Именно за это «Красную стрелу» любят и ценят уже несколько поколений пассажиров», — отметил он.

Кроме того, главный редактор «Ленты.ру» Владимир Тодоров рассказал, как будет развиваться интернет-издание в 2024 году.

«Мы планируем дальше развиваться в новых контентных средах, а также немного перестроить редакцию в соответствии с ключевыми приоритетами – международной политикой и внутрироссийской повесткой. Станет больше информационно-справочных материалов, планируем активнее работать над большими текстами, которые отвечают на конкретные поисковые запросы», — сказал он.

Официальная церемония пройдет в формате гала-концерта звезд шоу-бизнеса и будет сопровождаться розыгрышами призов.

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