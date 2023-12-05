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Оленя, провалившегося под лед, спасли в Твери

В Твери спасли обессиленного оленя, провалившегося под лед

В Твери спасатели пришли на помощь оленю, который провалился под тонкий лед на реке. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

Обессиленное животное, которое пыталось выбраться из ледяной воды, заметили на реке Лама местные жители.

Спасатели МЧС прибыли на место происшествия, положив на лед пожарную лестницу, по ней добрались до животного и с помощью троса вытянули его на сушу. Спасенного оленя передали сотрудникам национального парка.

Ранее в Хабаровском крае спасли травмированную лошадь.

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