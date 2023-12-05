Волонтерское движение Сбера объединило 26 тысяч сотрудников компании

Уходящий год стал годом новых достижений волонтерского движения Сбера, заявил первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин. Он отметил, что за последние несколько лет социальное направление работы компании трансформировалось в крупнейший центр корпоративного волонтерства в России, отношение к которому имеют более 26 тыс. человек. В 2023 году волонтеры Сбера воплотили в жизнь более 750 проектов.

Топ-менеджер компании назвал историю Сбера историей добрых дел и искреннего стремления менять мир вокруг себя в лучшую сторону.

«Волонтерское движение в Сбере динамично и органично развивается. Наши сотрудники на деле показывают, каково это — помогать нуждающимся. При этом они еще и заряжают энергией созидания своих близких, знакомых, соседей — тысячи людей вокруг себя», — сказал Ведяхин.

Он отметил, что в 2023 году к волонтерскому движению компании примкнуло рекордное количество новых участников, были реализованы новые проекты, в результате которых десятки тысяч людей получили безвозмездную помощь сотрудников Сбера.

«Благодаря волонтерам мы видим, что стать источником и центром позитивных изменений может любой человек», — считает Ведяхин.

В пресс-службе Сбера отметили, что компания реализует свои якорные инициативы с участием волонтеров почти во всех городах страны. Среди них — «Финансовая грамотность» для более чем 2 тыс. воспитанников из 63 детских домов, а также «Деменция.net», в рамках которой 200 сертифицированных волонтеров проводят когнитивные тренинги для старшего поколения. Помимо этого волонтеры Сбера проводят акции в поддержку донорства костного мозга, сажают деревья.

Более 10 проектов компании имеют статус партнеров национальных проектов России, а сам Сбер признан лидером национальной премии «Наш вклад».

Развитию волонтерства в стране способствует и проект «Сберегаем вместе» — комплекс офлайн- и онлайн-активностей, вовлекающих россиян в ESG-повестку и устойчивые практики. В этом году проект победил в номинации «Лучшая программа в сфере экопросвещения» ежегодного всероссийского конкурса ответственного бизнеса «Лидеры корпоративной благотворительности».

Также в компании сообщили, что в ноябре волонтеры банка вступили в Национальный совет по корпоративному волонтерству. Участие в Совете позволяет реализовывать социальные, экологические, благотворительные инициативы совместно с другими крупнейшими компаниями.

5 декабря в России отмечают День волонтера.