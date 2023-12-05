Уличные музыканты в Петербурге нашли новый способ заработать

На Сенной площади в Санкт-Петербурге двое молодых людей положили на снег шапку для мелочи, взяли лопаты и начали убирать снег. Об этом сообщает «Мойка78» со ссылкой на очевидцев.

«Музыканты они или нет — неизвестно, но всем, кто любит на улице побренчать на музыкальных инструментах, пожалуй, следует взять на вооружение ноу-хау ребят», — советуют прохожие.

Издание напоминает, что власти Петербурга поделили уличные концерты на тихие, умеренные и громкие в зависимости от мест их проведения. При этом перед выступлением нужно подать заявку на «Госуслугах».

К заявлению должны прилагаться копия документа, удостоверяющего личность, доверенность, если исполнитель обращается не лично, схема размещения оборудования, перечень аппаратуры, согласие на обработку персональных данных, а также копия устава и приказа о назначении руководителя (для юридических лиц).

Ранее лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев поддержал введение штрафов для уличных музыкантов за песни с матом.