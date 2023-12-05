Воробьев встретился с участниками Центра молодежных инициатив в Протвино

В Подмосковье более 40 тысяч неравнодушных жителей занимаются волонтерской деятельностью. Об этом во время встречи с участниками Центра молодежных инициатив в Протвино, который открыли чуть более месяца назад, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он узнал, как они обжились на новом месте, ознакомился с их проектами, а также пообщался с волонтерами, среди которых есть родные участников СВО.

«Мне кажется, в нашей жизни необходимо уметь делать добро, от этого получаешь особые чувства. У нас в каждом городе есть тот, кто возглавляет волонтерское движения – это может быть кто-то среди жен военных, или просто молодые ребята, которые прямо живут этим делом. Они изготавливают все необходимое для фронта, и груз доставляют, и непосредственно на новых территориях работают», — сказал губернатор.

Напомним, до недавнего времени у Центра молодежных инициатив не было отдельного пространства, где могла бы собираться молодежь, общаться, проводить мероприятия. Все активности были сосредоточены на улице или на других муниципальных площадках. В новом помещении, которое открыли на Лесном бульваре в День добровольца Подмосковья вместе с президентом Международной ассоциации бокса Умаром Кремлевым, расположены актовый зал, зоны для проведения мастер-классов, рабочие пространства, чайная комната.

«Это здание было выделено центру городом. Я первый раз приехал сюда случайно и увидел, что оно в плачевном состоянии. Очень захотелось сделать так, чтобы это место стало притягательным, чтобы тут собиралось больше ребят. У нас быстро получилось это реализовать», — сказал Кремлев.

В Центре молодежных инициатив сейчас работают 29 сотрудников, в том числе 18 специалистов по работе с молодежью. Центр ведет активную работу с родственниками участников СВО. Также в ЦМИ оказывают социально-психологическую поддержку, проводят очное и групповое консультирование, диагностику, психологические тренинги, лекции, семинары, деловые игры.

Кроме того, подросткам и молодежи помогают во временном трудоустройстве, профессиональной ориентации и социально-трудовой адаптации. Так, в 2023 году работу получили 130 ребят.

На базе комплекса ЦМИ также готовят молодых людей к семейной жизни, оказывают юридическую, психолого-педагогическую и другую помощь, организуют физкультурно-оздоровительную работу и отдыха подростков и молодежи.