Шестерых человек осудили за разбойное нападение на мужчину во время подставного свидания

В Ангарске мужчина пострадал от ограбления, приехав на свидание. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Иркутской области.

Все произошло в апреле 2022 года, когда 39-летний местный житель познакомился с молодой девушкой в соцсети и пригласил ее на свидание. В назначенный день он подъехал к выбранному месту на своем автомобиле, но ему перегородили дорогу две незнакомых машины, из которых вышли несколько человек. Они стали бить пострадавшего, насильно посадили в автомобиль и отвезли в гаражный кооператив. Там они продолжили наносить ему побои и заставили выдать пин-код от двух банковских карт, с которых затем сняли более полумиллиона рублей.

Потерпевшего отпустили, пригрозив ему неприятными последствиями в случае обращения в полицию, но мужчина все же сообщил об инциденте в дежурную часть.

Подозреваемых в разбое задержали и обнаружили у них похищенные банковские карты и часть обналиченных денежных средств. На суде пятерых подсудимых мужчин в возрасте от 23 до 32 лет лишили свободы на срок от четырех лет до 10,5 лет с отбыванием наказания в исправительных колониях общего и строгого режима, их 22-летней соучастнице, выступившей в роли приманки, дали семь лет лишения свободы условно с пятилетним испытательным сроком.

Ранее в Мурино задержали грабителей, которые приглашали потерпевших на свидания от имени девушки.