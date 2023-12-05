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Родителей двухлетнего ребенка, который отравился их наркотиком, оштрафовали на 500 рублей

В Екатеринбурге родители отравившегося наркотиком ребенка заплатят штраф

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

На Урале родителей двухлетнего мальчика, которой отравился их наркотиком, обязали выплатить административный штраф в 500 рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

Двухлетний мальчик отравился метадоном 5 декабря, ребенка госпитализировали. Как установили правоохранители, малолетний употребил наркотическое вещество, пока его родителей не было дома.

Мать и отец признались, что метадон принадлежал им. Жизни ребенка сейчас ничего не угрожает, в отношении отца и матери составлен протокол о ненадлежащем исполнении обязанностей, они оштрафованы на 500 рублей.

Ранее в Дагестане ребенок попал в больницу после того, как съел найденные «конфеты».

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