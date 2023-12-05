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В Москве увеличат минимальный размер пенсии

Собянин сообщил росте минимального размера пенсии москвичам до 24,5 тысяч рублей

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Минимальный размер пенсии в Москве увеличат до 24,5 тыс. рублей в месяц. О принятии соответствующего решения в своем Telegram-канале написал мэр российской столицы Сергей Собянин.

Глава населенного пункта отметил, что изменения вступят в силу с 1 января 2024 года. При этом власти намерены не только повысить минимальный размер пенсии, но и индексировать ряд других социальных выплат.

«Также проведем индексацию единовременных и ежемесячных социальных выплат: многодетным семьям <...> семьям, воспитывающим детей-инвалидов или инвалидов с детства, студенческим и приемным семьям, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей», — уточнил Собянин.

Кроме того, на повышение размера выплат могут рассчитывать проживающие в Москве ветераны и долгожители. В то же время решение об индексации пособий коснулось юбиляров супружеской жизни и других льготных категорий граждан.

27 ноября президент РФ Владимир Путин подписал закон об увеличении размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по инвалидности и старости. Согласно документу, в 2024 году данный показатель должен составить 8 134,9 рубля.

Ранее в РФ решили приостановить индексацию заработных плат некоторых категорий государственных служащих.

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