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Россиянин с ребенком на руках набросился с кулаками на водителя автобуса

«Е1»: в Екатеринбурге мужчина с ребенком на руках избил водителя автобуса

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В Екатеринбурге мужчина с ребенком набросился на водителя автобуса, который запретил ему сесть на место кондуктора. Об этом сообщает «Е1».

Конфликт между мужчиной и водителем произошел в полупустом автобусе в Екатеринбурге, россиянину с маленьким мальчиком на руках потребовалось сесть на место кондуктора, шофер указал ему на то, что в салоне достаточно свободных мест.

В ответ агрессивный отец, не выпуская ребенка из рук, начал бить водителя кулаком, требуя выйти на улицу.

«В итоге он сел на другое сиденье и сказал, что поедет до конечной, где будет «разбираться» с водителем», — рассказала одна из пассажирок.

Проверку по факту произошедшего проводит региональное МВД, с заявлением в полицию водитель автобуса на обращался, правоохранители разыскивают очевидцев избиения.

Ранее в Петербурге рабочие устроили массовую драку около «Лахта-центра».

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