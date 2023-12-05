На Алтае женщина провалилась в канализационный люк вместе с собакой

В Барнауле местная жительница провалилась в канализационный люк во время прогулки с собакой. Выбраться самостоятельно из западни женщина не смогла, ей потребовалась помощь спасателей. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

Женщина гуляла во дворе с собакой и не заметила открытый колодец, припорошенный снегом, и упала в него вместе с домашним животным. Прибывшие на место спасатели вызволили барнаулку и ее собаку — судя по опубликованным кадрам — женщина провалилась на глубину более двух метров.

По информации пресс-службы, медицинская помощь женщине не потребовалась.

Ранее в Екатеринбурге школьник провалился в открытый люк у автобусной остановке.