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На Алтае женщина провалилась в канализационный люк вместе с собакой

В Барнауле женщина с собакой провалились в открытый люк

В Барнауле местная жительница провалилась в канализационный люк во время прогулки с собакой. Выбраться самостоятельно из западни женщина не смогла, ей потребовалась помощь спасателей. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

Женщина гуляла во дворе с собакой и не заметила открытый колодец, припорошенный снегом, и упала в него вместе с домашним животным. Прибывшие на место спасатели вызволили барнаулку и ее собаку — судя по опубликованным кадрам — женщина провалилась на глубину более двух метров.

По информации пресс-службы, медицинская помощь женщине не потребовалась.

Ранее в Екатеринбурге школьник провалился в открытый люк у автобусной остановке.

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