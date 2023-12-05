Двое взрослых и ребенок отравились угарным газом в квартире

В Нижнем Новгороде проводится доследственная проверка по факту отравления угарным газом семьи из трех человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

Инцидент произошел в ночь на 5 декабря в многоквартирном доме по улице Большая Покровская в центре Нижнего Новгорода.

Недомогание почувствовала семья из трех человек. Пострадавшие, среди которых один несовершеннолетний, с признаками отравления угарным газом госпитализированы в медицинское учреждение.

Медики оценивают их состояние как удовлетворительное. По факту отравления горожан проверку проводит региональный СК, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Крыму семья из семи человек отравилась угарным газом в частном доме.