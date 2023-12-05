В Госдуму внесли проект о признании Азовского моря внутренним водоемом РФ

Российские власти намерены официально присвоить Азовскому морю статус внутреннего. Об этом рассказал депутат Государственной думы РФ Михаил Шеремет, передает РИА Новости.

От отметил, что соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в парламент страны. При этом документ призван закрепить за Азовским море статус исключительного внутреннего водоема государства, на который больше не будет распространяться действие различных международных принципов.

«Восторжествовала историческая справедливость, и Украина утратила здесь статус прибрежного государства», — указал депутат, говоря о причинах появления данной законодательной инициативы.

Также он добавил, что профильный комитет уже рассмотрел упомянутый документ и вынес свое решение. Оно оказалось положительным, поэтому теперь парламентарии планируют принять законопроект о статусе Азовского моря до конца текущего года.

Долгое время Азовское море считалось внутренними водами РФ и Украины, однако в 2022 году последняя утратила над ним контроль. Это произошло после принятия в состав РФ новых регионов: Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей.

Ранее в Государственной думе РФ призвали без сомнений сбивать западные разведывательные беспилотники в Черном море и у берегов Крыма.