«Ты каратист?»: в Якутске пассажир избил таксиста из-за того, что ему не дали закурить

В Якутске таксисту пришлось извиняться перед пассажиром после того, как сам пассажир на него набросился. Об этом сообщает Telegram-канал Sakhapress.

Конфликт начался после того, как клиент попросил у водителя закурить. Мужчина якобы ответил, что является каратистом. Этот ответ не понравился пассажиру, и он ударил таксиста. На кадрах с места инцидента заметно, как пострадавший держится за глаз.

После этого пассажир стал комментировать ситуацию и оскорблять водителя, снимая происходящее на камеру. Также таксиста заставили извиняться.

В беседе с журналистами сотрудники МВД заявили, что провели проверку материалов. Им удалось установить личность водителя такси. На данный момент оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.

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