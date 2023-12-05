Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

«Ты каратист?»: в Якутске пассажир избил таксиста из-за того, что ему не дали закурить

В Якутске пассажир избил и оскорбил таксиста

close
100%
WhatsApp

В Якутске таксисту пришлось извиняться перед пассажиром после того, как сам пассажир на него набросился. Об этом сообщает Telegram-канал Sakhapress.

Конфликт начался после того, как клиент попросил у водителя закурить. Мужчина якобы ответил, что является каратистом. Этот ответ не понравился пассажиру, и он ударил таксиста. На кадрах с места инцидента заметно, как пострадавший держится за глаз.

После этого пассажир стал комментировать ситуацию и оскорблять водителя, снимая происходящее на камеру. Также таксиста заставили извиняться.

В беседе с журналистами сотрудники МВД заявили, что провели проверку материалов. Им удалось установить личность водителя такси. На данный момент оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.

Ранее в Новосибирске таксист высадил женщину с ребенком из-за стоимости заказа.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий