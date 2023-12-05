Трамвай-кафе «Аннушка» из Москвы распилили

Московский трамвай-кафе «Аннушка» распилили после трех лет простоя на трамвайном ремонтном заводе. Об этом сообщает Telegram-канал RetroBus.

«Трамваю-кафе, принадлежавшему частной фирме, запретили выезжать весной 2020 года в свете ковидных ограничений. Но возобновить его работу после окончания пандемии в трамвайном управлении так и не позволили», — говорится в сообщении.

При этом авторы уточнили, что покупателя на «Аннушку» после долгих попыток ее продать так и не нашли.

Первоначально вагон-кафе начал работу еще во времена СССР, в 1989 году. Модель Tatra T3 предназначалась к передаче Московскому дворцу пионеров, но в итоге стала передвижным кафе.

Вагон продолжал курсировать по столице, в 2007 году его заменили на более новую модель, похожую на оригинал. Обновленную «Аннушку» эксплуатировали до 2020 года.

В октябре сообщалось, что регионы получат почти 300 электробусов до конца 2023 года. Для зарядки блоков питания электробусов соорудят 102 зарядные станции.

Ранее сообщалось, что россияне на треть увеличили расходы на развлечения, в том числе на кафе и рестораны.