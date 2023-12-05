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Девочке зажевало руку на беговой дорожке в фитнес-центре

«Известия»: в Петербурге школьница повредила руку, упав с беговой дорожки

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FotograFFF/Shutterstock

В Приморском районе Петербурга из фитнес-центра одного из отелей госпитализировали девочку с травмой руки. Об этом сообщают «Известия».

Инцидент произошел в отеле на севере Петербурга, 10-летняя девочка находилась в тренажерном зале на беговой дорожке и в какой-то момент потеряла равновесие и упала.

Механизм устройства «зажевал» руку ребенка. Подробности о состоянии пострадавшей неизвестны, по данным «Известий», школьница приехала на соревнования и проживала в гостинице.

Ранее в Новотроицке 11-летний мальчик получил черепно-мозговую травму во время игры в прятки.

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