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Врач рассказала, зачем нужно пользоваться солнцезащитным кремом зимой

Косметолог Макарова: использовать SPF‑крем важно не только летом, но и зимой

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Shutterstock

Солнцезащитными кремами нужно пользоваться не только летом, но и осенью, и даже зимой. Об этом в беседе с РИАМО сообщила врач-косметолог Татьяна Макарова.

«Несмотря на то что в это время года солнце неактивное, ультрафиолетовое излучение все равно есть, и оно может оказывать на нашу кожу негативное воздействие, вызывая преждевременное старение», — отметила специалист.

Она добавила, что если в зимнее время делать инъекции и аппаратные процедуры для кожи, а также прибегать к фото- и лазерной терапии, использование солнцезащитных кремов обязательно, причем с SPF от 15 и выше.

Косметолог Ирина Ладыгина до этого говорила, что в холодное время года важно регулярно увлажнять кожу лица и тела, поскольку в этот период уровень влаги в ней снижается. По ее словам, помочь могут кремы или лосьоны с высоким содержанием глицерина, гиалуроновой кислоты или масел.

Ранее косметолог назвала топ-6 вредных привычек для кожи.

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