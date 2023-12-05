В Госдуме предложили штрафовать за оскорбление женщин

Фракция «Новые люди» разрабатывает проект закона об оскорблении чувств женщин. Об этом сообщил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, пишет РИА Новости.

По его словам, в России нужен уже закон об оскорблении чувств женщин. Так он предлагает бороться с «демографами». Так Даванков назвал людей, которые предлагают повышать рождаемость.

«Мне кажется, штраф в размере 100 тысяч рублей для должностных лиц очень быстро охладит пыл так называемых «демографов», — сказал политик журналистам.

По его словам, сейчас очень много предложений от «демографов», которые пытаются решить проблему рождаемости средневековыми методами.

До этого депутат Госдумы Евгений Федоров предложил ввести налог на бездетность, чтобы за счет него профинансировать программы стимулирования рождаемости. Однако его коллега Нина Останина предположила, что такая мера вызовет у семей недоверие к государственной власти в любом лице. По ее словам, в первую очередь стоит подумать об обеспечении молодежи работой, достойной зарплатой и жильем.

За 2023 год чиновники, депутаты и общественные деятели высказывали разные предложения по стимулированию рождаемости в России. Среди них были и инициативы по ограничению абортов.

Ранее в Госдуме нашли способ увеличить в России количество многодетных семей.