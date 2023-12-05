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Президент «Калашникова» рассказал, сколько памятников советским воинам снесли на Украине

Глава «Калашникова» Лушников: на Украине снесли 1500 памятников советским воинам

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Телеграм-канал «Деколонізація.Україна»

Более полутора тысяч памятников советским воинам уничтожено на Украине в последние годы. Об этом рассказал президент концерна «Калашников» Алан Лушников, сообщают РИА Новости.

«На сегодняшний день демонтировано более 3 тысяч памятников советских воинам-освободителям, только на Украине — более 1,5 тысяч», — сообщил Лушников во время выступления на Круглом столе «Реванш националистов, или Кому в Европе мешают памятники советским воинам».

По словам Лушникова, в Восточной Европе и странах ближнего зарубежья за четверть века число памятников советским воинам сократилось в пять раз.

На Украине памятники советским воинам-освободителям в рамках декоммунизации демонтируются регулярно. Только во Львовской области в этом году снесли уже более двухсот советских памятников, включая монументы в честь воинов Великой Отечественной войны.

1 декабря в подконтрольном Украине Херсоне переименовали связанные с Россией улицы.

До того в Харькове на Украине скрыли изображение с маршалом Жуковым.

Ранее на западе Украины жители двух сел выступили против сноса советских памятников.

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