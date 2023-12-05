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Пара использовала бомбу XIX века в качестве украшения для сада

Sky News: пара из Уэльса использовала бомбу XIX века в качестве украшения для сада

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Shutterstock

В Уэльсе бомба XIX века несколько десятков лет лет служила украшением для сада, пишет Sky News.

Как рассказал владелец дома Джеффри Эдвардс, они с женой живут в нем с1982 года. Прошлые жильцы предупредили его, что в саду находится бомба, которая лежит там 74 года. Мужчину заверили, что она не опасна, так как в ней нет детонатора, поэтому используется в качестве садового украшения.

Однако в декабре в дом Эдвардса пришли полицейские и рассказали, что бомба на его участке заинтересовала военных, которым нужно провести обследование снаряда. После того, как представители министерства обороны сделали свою работу, они вызвали саперов.

Осмотр показал, что снаряд находится в боевом состоянии и может взорваться.

«Той ночью мы не сомкнули глаз», — вспоминает Джеффри.

Бомбу увезли в сторону заброшенного карьера, где саперы ее подорвали.

«Это была моя старая подруга. Жаль, что ее разнесло на куски», — признается Джеффри.

Позже Эдвардс сообщил, что официальные лица сказали ему, что снаряд был выпущен с британского военного корабля и датирован периодом с 1880 по 1890 год.

Ранее в Шотландии рыбаки достали из воды гранату времен Второй мировой войны.

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