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Минобороны раскрыло количество снесенных в Европе памятников советским воинам

Минобороны РФ: в Польше снесли 468 памятников советским солдатам

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Piotr Twardysko/Global Look Press

По состоянию на 1 декабря 2023 года в странах Евросоюза было снесено более 3 тыс. памятников советским воинам-освободителям. Об этом на круглом столе «Реванш националистов, или Кому в Европе мешают памятники советским воинам» заявил представитель Минобороны России Андрей Таранов. Его слова приводит РИА Новости.

«В Польше на момент создания наших представительств был выявлен 561 такой памятник вне мест воинских захоронений. По состоянию на 1 декабря 2023 года официально ликвидировано 468, полностью уничтожены, осталось всего 93 памятника... На территории Чешской Республики из 665 военно-мемориальных объектов и отдельных захоронений ликвидировано 28 полностью, 22 изменены, то есть снята символика, звезды красные, надписи», — сообщил Таранов.

По мнению представителя оборонного ведомства, разрушение памятников в ЕС продолжится, поскольку этого требуют принятые в ряде европейских стран законы о «декоммунизации».

До этого сообщалось, что рижская дума поддержала решение о сносе памятника советскому академику Мстиславу Келдышу. Монумент собираются перенести на склад. Минобрнауки России заявило, что решение властей Риги вызывает разочарование.

Ранее стало известно, что ультраправые попытались осквернить памятник советским солдатам в Будапеште.

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