Директор центра «Наш дом» оценил инициативу ввести наказания за ложные доносы на семью

В работе Центра содействия семейному воспитанию «Наш дом» не было случаев, когда дети попадали туда по ошибке из-за необоснованных доносов. Об этом в беседе с RuNews24 рассказал директор центра Вадим Меньшов, комментируя предложение ввести наказание за ложные доносы на семью.

По его словам, во всех случаях в его практике детей удавалось спасти от опасности в семье. Однако он уточнил, что не каждый неприятный случай в семейных отношениях может указывать на плохое отношение к ребенку.

«Если поступило обращение добросердечных граждан о том, что в семье все плохо, для определения достоверности сигнала должна пройти проверка. Не всегда сигналы соответствуют истине», — отметил Меньшов.

Накануне заместитель председателя Госдумы Петр Толстой сообщил, что в России могут ввести наказание за ложные доносы на семью. По словам Толстого, российские органы опеки построены на основе «ювенальных подходов Запада», и государство не должно пытаться лишать родителей прав воспитывать своих детей «и творить прочую чушь», поскольку это является покушением на семью.

Ранее россияне выступили против введения наказаний за ложные доносы на семью.