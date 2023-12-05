В Ирландии заявили об отсутствии возможности размещать беженцев с Украины

Правительство Ирландии предупредило, что у страны больше нет возможности размещать на своей территории новых беженцев с Украины и из других государств. Об этом пишет британская газета Financial Times.

В материале указано, что на территории республики не осталось свободного жилья для размещения иностранных граждан. При этом представители ирландских властей обратили внимание на наличие у себя «безграничного сострадания к украинским беженцам», которое, однако, не сочетается с имеющимися у Дублина возможностями для их принятия.

«Несмотря на все усилия по поиску любого пригодного жилья, [правительство] в настоящее время не в состоянии предоставить его всем [просителям убежища] из-за острой нехватки», — прокомментировали в Министерстве интеграции Ирландии.

По информации издания, сейчас на территории республики находятся около 100 тыс. беженцев. Среди них 74 тыс. украинских граждан и 26 тыс. выходцев из других стран, уточнили авторы публикации.

Некоторые данные свидетельствуют, что более 20 тыс. прибывших в Ирландию украинцев остались без жилья. В свою очередь, власти указали, что беженцы без определенного места жительства имеют возможность получить палатки и помыться горячей водой в специально отведенных помещениях.

Тем не менее исполнительный директор Ирландского совета по делам беженцев Ника Хендерсон указал, что ночующие на улице мигранты рискуют «стать мишенью» для злоумышленников. В связи с этим он посчитал необходимым как можно скорее обеспечить их безопасным местом для сна.

Ранее в Баварии предложили приостановить предоставление социальных выплат новым украинским беженцам.