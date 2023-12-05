Российского военного приговорили к сроку за побег из зоны СВО

Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд признал виновным военнослужащего за самовольное оставление части. Об этом сообщил ТАСС.

Суд установил, что 4 июля подсудимый оставил расположение подразделения воинской части в Донецкой народной республике (ДНР). Он проводил время по своему усмотрению, а 4 сентября он явился в воинскую часть сам.

В итоге мужчину признали виновным по статье «Самовольное оставление части или места службы». Судья назначил фигуранту наказание в виде шести лет колонии общего режима и лишения воинского звания. Его взяли под стражу в зале суда.

До этого в Новосибирске военный суд вынес приговор 25-летнему мобилизованному Владимиру Константинову. Его признали виновным в дезертирстве накануне отправки в зону спецоперации.

29 декабря мобилизованный сбежал с территории лагеря и направился домой к матери. Он сам пришел к следователю через три недели и признал вину. По его словам, «лучше отправиться в тюрьму, чем на фронт».

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