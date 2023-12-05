Судья из Рязанской области пожаловалась на адвоката из-за видео со свиньями у здания суда

В Рязанской области председатель районного суда написала на местного адвоката жалобу из-за шуточного видео со свиньями. Об этом пишет издание Vidsboku.

В конце ноября адвокату, направлявшемуся в суд в поселке Сапожок, встретились две свиньи, которые, видимо, сбежали от хозяев. Мужчина решил заснять эту процессию на камеру и забавно прокомментировать происходящее в кадре.

«Так, на процесс, все на процесс. Вы кто у нас, присяжные или свидетели? Кто вы, документы есть у вас? Так, заходим, заседание начинается уже, давайте, давайте», — говорит на фоне автор видео, а на последних кадрах показывает табличку «Сапожковский районный суд» на стене здания.

Ролик быстро распространился среди местных жителей, после чего председатель Сапожковского районного суда Людмила Гаврикова написала жалобу президенту адвокатской палаты Рязанской области Сергею Кочеткову. В ней она обратила внимание на неэтичное поведение адвоката, «предположительно Сорокина С.В.», однако не стала указывать, какие именно нормы он нарушил, записав возмутившее ее видео.

Адвокат из Сапожка Сергей Сорокин признал, что снял указанный ролик, но заявил, что нигде не размещал его, а «просто двум-трем людям отправил, своим знакомым, и оно разошлось».

«Я не думал, что оно будет так популярно», — говорит он.

Случившееся уже после публикации шуточного видео адвокат связал с отсутствием чувства юмора у некоторых зрителей.

«Я так понимаю, что это не ее инициатива, а, скорее всего, дошло до Москвы, а они спустили сверху, чтобы разобрались. И она вынуждена была отреагировать в любом случае», — считает мужчина. Он сообщил, что уже написал объяснение в адвокатскую палату.

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