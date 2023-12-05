В Кремле не прокомментировали видео работников завода с просьбой оградить их от иноагентов

Работники автозавода в Миассе записали видеообращение к Путину, в котором попросили его оградить их от «манипуляций иноагентов». Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что в Кремле пока не видели этого видео.

«Нет, не видели пока», — ответил Песков на вопрос, будут ли комментарии по этому поводу.

Как сообщило издание «Подъем», сотрудники завода «Урал» попросили принять закон, который ограничит манипуляции общественным мнением со стороны иноагентов. Пресс-секретарь завода уточнил, что этот закон ни в коем случае не направлен на свободу прессы, а дело лишь в том, что работники завода хотели обратить внимание, что заинтересованы в развитии положительной повестки в нашей стране.

«Тут нет какой-то привязки к каким-то конкретным лицам, просто это больше направлено на патриотическую историю, что мы обеспокоены влиянием западных трендов на позицию людей, которые живут в нашей стране», — отметил источник издания.

Ранее Минюст России внес телеканал «Дождь» (признан Минюстом нежелательной в РФ организацией) в реестр иноагентов во второй раз.