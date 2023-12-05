«Избили кулаками»: на школьницу в Уральске напал ребенок приезжих

В Ульяновске местная жительница пожаловалась, что ее дочь избил ученик школы, которую посещает девочка, предположительно, ребенок приезжих. Об этом сообщает Telegram-канал «Инсайд Ульяновск - Оперативный новостной канал Ульяновской области».

«Моей дочери десять лет. Сегодня вышла из школы номер 12 и направилась в сторону дома. Выйдя из школы, она задела рукой мальчика девяти лет, видимо, сына иностранного специалиста, и после чего ее осознанно избили кулаками», — поделилась женщина.

Она отметила, что мальчик действовал не в одиночку: вместе с ним были еще один мальчик и две девочки.

Жительница города обратилась к властям с просьбой принять меры в отношения хулигана.

Ранее в Саратове семиклассник жестоко избил школьника и сломал ему ребра.