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«Избили кулаками»: на школьницу в Уральске напал ребенок приезжих

В Ульяновске 10-летнюю девочку избил ребенок приезжих на пороге школы

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Телеграм-канал «Инсайд Ульяновск»

В Ульяновске местная жительница пожаловалась, что ее дочь избил ученик школы, которую посещает девочка, предположительно, ребенок приезжих. Об этом сообщает Telegram-канал «Инсайд Ульяновск - Оперативный новостной канал Ульяновской области».

«Моей дочери десять лет. Сегодня вышла из школы номер 12 и направилась в сторону дома. Выйдя из школы, она задела рукой мальчика девяти лет, видимо, сына иностранного специалиста, и после чего ее осознанно избили кулаками», — поделилась женщина.

Она отметила, что мальчик действовал не в одиночку: вместе с ним были еще один мальчик и две девочки.

Жительница города обратилась к властям с просьбой принять меры в отношения хулигана.

Ранее в Саратове семиклассник жестоко избил школьника и сломал ему ребра.

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