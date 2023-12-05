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Россиянам объяснили, почему зимой важно носить перчатки

Косметолог Макарова: ношение перчаток зимой поможет избежать сухости кожи

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Unsplash

Если при минусовых температурах не носить перчатки, сухость кожи усугубляется. Об этом в интервью РИАМО предупредила врач-косметолог Татьяна Макарова. По ее словам, в зимний период может нарушиться гидро-липидный барьер кожных покровов.

«Нарушается естественная увлажненность кожи и если мы не используем крема, не надеваем перчатки, то под воздействием низких температур и ветра сухость кожи только усугубляется. <...> Очень важно обеспечить достаточное увлажнение кожи», — подчеркнула Макарова.

Помимо обязательного ношения перчаток, специалист посоветовала использовать средства, содержащие гиалуроновую кислоту, которая активизирует защитные механизмы в коже рук.

Подробнее о том, как ухаживать за лицом и телом зимой, — в материале «Газеты.Ru».

Замначальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков до этого предупреждал, что в ближайшее время москвичей ожидают аномальные холода. По его словам, похолодание уже началось, температура воздуха продолжит опускаться, в результате чего отклонение от нормы составит порядка 7 °C.

Ранее в одном из российских регионов зафиксировали 50-градусные морозы.

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