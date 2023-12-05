Открылся прием заявок на III Национальную премию интернет-контента

Институт развития интернета (ИРИ) начал прием заявок на участие в III Национальной премии интернет-контента, которая вручается за создание лучших социально значимых онлайн-проектов, сообщает пресс-служба ИРИ.

Сбор заявок продлится до 29 декабря 2023 года.

Участников наградят в 25 номинациях, включая тематические. Наряду с традиционными категориями (блог, музыкальный клип, музыкальный трек и другие) появятся и новые номинации, такие как проект «Года учителя» и игровой сериал до 25 минут.

По новым правилам заявитель должен быть зарегистрирован в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя и обладать исключительным или неисключительным правом на выдвигаемый на награду проект или иметь согласие правообладателя на выдвижение проекта.

«Подать проект на соискание премии могут все игроки индустрии, заявка которых соответствует условиям. Общие правила и требования в каждой категории обновились, а также добавились новые номинации. Мы следим за тем, что актуально для аудитории в интернете, и охватываем все возможные форматы онлайн-контента, который позитивно влияет на зрителей: вдохновляет, поддерживает, побуждает задуматься, узнать новое, в чем-то даже поменять свою жизнь к лучшему», — отметил генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский.

За премию ИРИ будут бороться блоги, подкасты, сериалы, короткие видео, музыкальные треки и другие виды контента. Цифровой релиз проектов должен состояться в период с 1 января по 29 декабря 2023 года на площадках, не запрещенных российским законодательством, а блоги и Telegram-каналы должны регулярно обновляться в течение этого периода и обладать определенным количеством подписчиков.