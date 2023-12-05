Член СПЧ заявил о результативности встреч президента с общественниками

Традиционно после встреч с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) глава государства дает ряд поручений министерствам и ведомствам. Общественники ожидают такого же результата и по итогам последнего совещания, на котором было затронуто много волнующих россиян тем. Об этом «Газете.Ru» рассказал член СПЧ, главный редактор радио Sputnik Кирилл Вышинский.

Кирилл Вышинский, принявший участие в ежегодном заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека, которое накануне провел президент России Владимир Путин, констатировал, что глава государства внимательно отнесся к поднятым членами СПЧ вопросам.

«Президент общался с членами СПЧ два часа, темы были подняты самые разнообразные — от положения наших соотечественников за рубежом — в частности, обсуждалась ситуация в Латвии, где готовится широкомасштабная высылка россиян — до социальных гарантий и поддержки жен военнослужащих специальной военной операции. Также речь шла о возможной амнистии некоторых категорий женщин», — рассказал Кирилл Вышинский.

Он уточнил, что члены СПС выступили с предложением распространить социальные гарантии, касающиеся, например, материальной поддержки или возможности получить бесплатное высшее образование, не только на участников СВО и их детей, но и на жен.

«Отвечая на это предложение, президент подчеркнул, что в таком случае не должно иметь значения, оформлен ли брак официально или нет, социальные гарантии, по его мнению, должны распространяться и на женщин, которые, в том числе, состоят в гражданском браке с участниками спецоперации», — добавил член СПЧ.



По его словам, такие встречи гражданских активистов с главой государства необходимы, поскольку позволяют определить наиболее острые вопросы, волнующие россиян, увидеть реакцию и поручения главы государства, добиться путей решения проблемы.

4 декабря президент России Владимир Путин провел ежегодное заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека. В этом году главными темами, с которыми правозащитники обращались к главе государства, стали поддержка участников СВО, ситуация с трудовыми мигрантами, русофобия в мире и нарушения в сфере правосудия.