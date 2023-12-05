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Россиянам рассказали, что делать в случае потери банковской карты

Эксперт по безопасности Власов: в случае потери карты нужно позвонить в банк

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Shutterstock

Людям, которые потеряли банковскую карту, стоит сразу же сообщить об этом в банк. Такой совет в беседе с «Москвой 24» дал эксперт в области безопасности Александр Власов.

Он уточнил, что в ходе звонка нужно будет попросить признать недействительными все транзакции с момента, когда вы обнаружили потерю карты, а также заблокировать ее. Это позволит сохранить все денежные средства, которые были на счету.

«Есть достаточно много сервисов и магазинов, где можно расплачиваться картой без ПИН-кода до определенной суммы: в каких-то магазинах – до 1 тыс. рублей, а в некоторых – уже и до 3 тыс. Также картой могут воспользоваться на интернет-сервисах, где не требуется СМС-подтверждение, и тоже что-нибудь купить», — отметил Власов.

Старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников до этого говорил, что мошенники могут красть деньги с банковских счетов путем социальной инженерии. То есть потенциальная жертва сама может назвать все необходимые данные, в том числе пароли. Злоумышленникам только остается войти в личный кабинет и вывести деньги.

Ранее сообщалось, что в Петербурге женщина заявила о краже со своей банковской карты и попала под суд.

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