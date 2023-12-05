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Глава Ленобласти купит мотоциклетные костюмы семье участника «Елки желаний»

Александр Дрозденко исполнит минимум три новогодних желания детей

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Пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти

В вестибюле Дома правительства Ленинградской области по традиции установили «Елку желаний» — новогоднее дерево украшают почти 400 шаров с желаниями детей, которые
находятся в трудной жизненной ситуации.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко уже обязался исполнить не менее трех новогодних желаний детей. Он напомнил, что «Елка желаний» проводится в регионе в четвертый раз. Принять участие в акции могут все желающие: и работники областного правительства, и представители муниципальных районов, и депутаты Законодательного собрания — достаточно снять с дерева шар и исполнить желание ребенка.

«Я думаю, что новогодний подарок— это не только радость для любого ребенка, но и моральная поддержка для всей семьи», — сказал глава региона, по традиции сняв с елки первые три шарика, где юные ленинградцы загадали мотоциклетный костюм, билеты в цирк и спиннинг с лодкой. 

Дрозденко уже сообщил, что решил купить не один мотоциклетный костюм, о котором его попросили, а четыре — оказалось, что все дети в семье занимаются в секции.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе посещения выставки-форума «Россия» на ВДНХ также снял три открытки с мечтами детей с «Елки желаний». Среди пожеланий этого года — желание побывать в роли ведущей новостей от девочки из Санкт-Петербурга, мечта побывать на озере Байкал от восьмилетнего мальчика и желание посетить Эрмитаж от мальчика из Костромской области.

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