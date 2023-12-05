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Названы регионы с самой высокой в России средней зарплатой

«Известия»: самая высокая в России средняя зарплата на Чукотке — 141 тыс. рублей

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Shutterstock

Среднемесячная зарплата в России в III квартале 2023 года выросла на 16%, а в тройку самых благополучных регионов вошли Чукотка, Ямало-Ненецкий автономный округ и Москва. Об этом сообщают «Известия».

«Больше всего зарабатывают за месяц на Чукотке — 141 тыс. рублей, в ЯНАО — 140 тыс., в Москве — 122 тыс. и на Камчатке — 121,5 тыс. рублей», — говорится в публикации.

В тех же регионах самые высокие минимально возможные на одного человека расходы: на Чукотке они составляют 35,2 тыс. рублей, на Камчатке 32,6 тыс. рублей, в Москве 30,3 тыс. рублей в месяц.

Издание опирается на исследование Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) по итогам III квартала 2023 года на основе данных Росстата.

В целом по России среднемесячная заработная плата по данным на 1 сентября выросла на 16%, с 59,9 до 69,4 тыс. рублей по сравнению с соответствующим периодом прошлого года . Средняя стоимость жизни за тот же период увеличилась на 6,3%, с 19,9 до 21,1 тыс. рублей.

В ТОП-10 регионов — лидеров по индексу социального благополучия вошли Ямало-Ненецкий, Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, Сахалинская и Магаданская области, Москва, Чукотский автономный округ, Санкт-Петербург, Камчатский край и Мурманская область.

Авторы отмечают, что рейтинг составлен на основе соотношения средней заработной платы к расчетной минимальной стоимости жизни.

1 декабря сообщалось, что пик роста зарплат в России остался позади.

До того стало известно, что на повышение зарплат бюджетников выделят еще 11 млрд рублей.

Ранее ученые нашли важный нюанс во взаимосвязи между доходом и самооценкой.

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