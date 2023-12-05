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Школьников Якутска отправили на дистанционное обучение из-за 49-градусных морозов

В Якутске школы перевели на дистанционку из-за 49-градусных морозов

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Pixabay

В Якутске из-за сильного мороза школьников отправили на онлайн-обучение. Об этом сообщает управление образования по региону в официальном Telegram-канале.

В городе температура воздуха достигла минус 49 градусов, поэтому 5 декабря учащиеся девятого, 10 и 11 классов остались дома. Для школьников организовано обучение с использованием дистанционных технологий. Меры затрагивают всех учащихся, независимо от смены.

Школьники первого-восьмого классов находятся на дистанционке до 8 декабря.

Ранее на дистанционный формат обучения перевели учеников школы в Челябинской области. Причиной стали неисправные тепловые сети, из-за которых температура в классах не превышает восемь градусов, и дети вынуждены носить верхнюю одежду в здании.

Ранее в Приморском крае детей перевели на дистанционку из-за тигра в окрестностях.

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