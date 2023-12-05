Названа доля релокантов, которые вернулись в Россию

Около 40% релокантов, которые покинули Российскую Федерацию в 2022 году, вернулись в страну. Об этом пишет газета «Известия», ссылаясь на данные компании «Финион» (специализируется на помощи в оформлении видов на жительства).

Такие сведения организация получила по итогам опроса среди 2,7 тыс. действующих и потенциальных клиентов компании, интересующихся темой миграционных услуг. В целом спрос россиян на услуги оформления ВНЖ в других государствах упал в десятки раз за 2023 год, сообщили в «Финионе».

Как отмечают эксперты, одной из главных причин возвращения сограждан является ужесточение правил получения ВНЖ и сроков пребывания на территории других стран. Например, условия для оформления вида на жительство в Венгрии планируют изменить после февраля 2024 года, на Кипре осуществляется корректировка ставки НДС, а в Греции происходит увеличение минимальной стоимости инвестиций для получения ВНЖ, рассказала изданию директор департамента зарубежной недвижимости NF Group Анна Ларина.

Директор «Финион» Вячеслав Картамышев заявил в беседе с «Известиями», что вид на жительство, вероятно, не продлят, если имеются сложности с работой.

«Есть ряд государств, где это маловероятно — в первую очередь Прибалтика, Польша, Чехия, Словакия. То есть они перестают продлевать ВНЖ россиянам даже при соблюдении всех требований местного законодательства. Либо требуют выполнения новых политически ангажированных условий», –– указал Картамышев.

Россия открыта для всех, кроме врагов. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 17 ноября прокомментировал возможность возвращения уехавших из страны граждан.

Ранее президент России Владимир Путин на фоне возвращения в страну бизнесмена Михаила Фридмана рассказал, что ждет возвращающихся в РФ релокантов.