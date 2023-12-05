В России могут начать продавать лапшу из сверчков

В России в ближайшем будущем появится возможность приобрести быстроразваривающуюся лапшу, изготовленную из сверчковой муки. Об этом сообщает издание «Подъем», ссылаясь на заявление Антона Стокоза, главы ставропольской компании, которая представила свою продукцию на местной выставке.

Старт продаж альтернативной лапши находится в стадии разработки. Жители Ставрополя, Сочи, Москвы и Санкт-Петербурга уже имели возможность попробовать эту лапшу на презентации, и она вызвала у них положительные эмоции. Компания также производит печенье, каши быстрого приготовления, домашнюю и лагманную лапшу, а также сыр и снеки.

Стокоза объяснил, что сверчковая мука содержит 75 граммов белка, в то время как обычная мука содержит всего 5 граммов. Кроме того, сверчковая мука богата железом, кальцием и необходимыми аминокислотами. Компания планирует начать продажи на онлайн-площадках с середины декабря, а также открыть собственные розничные точки.

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