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Россияне назвали самые неудачные новогодние подарки

Россияне считают предметы одежды худшим подарком на Новый год

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Depositphotos

Худшими новогодними подарками 12% россиян считают предметы одежды: чаще всего раздражают носки, халаты, свитера, футболки, шапки и шарфы (особенно с новогодними принтами). Это показал опрос SuperJob, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Еще 4% опрошенных считают неудачными подарками косметические и гигиенические средства. В антирейтинг также попали сувениры (игрушки, статуэтки, магниты, свечи и прочие «пылесборники»), сладости и кухонные принадлежности (по 3% голосов). Еще 9% рассказали о других неудачных новогодних подарках, среди которых полотенца, канцелярия, спортинвентарь, постельное белье, цветы, пазлы, бижутерия и проч.

Для 5% опрошенных худшим новогодним подарком является плохая новость в преддверии праздника или отсутствие хорошего настроения. 18% респондентов считают, что самое худшее в Новый год — остаться вообще без поздравлений.

При этом каждый третий россиянин не получал плохих новогодних подарков.

Мужчинам чаще женщин не нравится, когда на Новый год дарят предметы одежды. Женщины же не в восторге от сувениров и кухонных принадлежностей.

По сравнению с прошлым годом россияне стали чаще критиковать дарителей одежды.

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