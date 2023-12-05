Почти половина россиян зимой часто испытывают сонливость и апатию

Каждый второй житель России (49%) зимой и осенью чувствует себя более вялым, чем в другое время года. При этом большинство стараются решить эту проблему с помощью БАДов и витаминов, и лишь 17% меняют свой рацион питания, включая в него свежие овощи. Об этом свидетельствуют результаты опроса «Гродан», с которыми ознакомилась «Газета.Ru».

Так, 45% опрошенных рассказали, что осенью и зимой часто испытывают сонливость и апатию, 37% жалуются на слабость и постоянную усталость, 32% — на хандру и плохое настроение. Стабильно хорошим настроением в холодное время года могут похвастать только 28% респондентов, приливы сил испытывает лишь каждый четвертый (25%), а бодрость — каждый пятый (21%).

При этом самым популярным способом борьбы с зимней хандрой у россиян стали биологически активные добавки и витамины, которые употребляют две трети опрошенных (73%). Кроме того, 48% стараются больше спать, 39% активно занимаются спортом, а 23% в холодное время года начинают чаще употреблять алкогольные напитки. 20% стараются радовать себя сезонными развлечениями (например, сбор грибов осенью, лыжи и коньки — зимой). И всего 17% начинают более внимательно относиться к своему питанию, меняют рацион, включая в него свежие овощи.

Как показало исследование, 20% россиян принципиально не едят свежие овощи в холодное время года, так как считают, что они содержат пестициды и вредны для организма. Еще 12% отмечают, что стараются избегать зимних овощей, потому что они безвкусные. 7% придерживаются такой же позиции, потому что не знают, в каких условиях была выращена эта продукция.

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