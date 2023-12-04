Политолог объяснила значение личного участия президента в волонтерских акциях

Своим участием в церемонии награждения победителей международной премии #МыВместе, а также акции «Елка желаний», вниманием, проявленным к волонтерам, президент России Владимир Путин задает личный пример и для государственных служащих, и для всех неравнодушных людей. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделилась политолог, представитель Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Анна Федорова.

«Сегодня доля волонтеров в России — беспрецедентная. Почти 25% населения страны принимают участие в волонтерских проектах. Это огромное достижение, и важно помнить, что сопричастность, готовность помогать — это часть нашего национального характера. О чем и говорит глава государства», — заявила политолог.

По ее словам, традиционные ценности сопричастности, взаимопомощи и стремление помочь нуждающимся всегда были важны для народов России. Эти идеалы помогали стране преодолевать сложнейшие вызовы истории.

Анна Федорова считает, что своим участием в волонтерских проектах и поддержкой благотворительных акций президент способствует развитию в стране добровольческого движения.

Она подчеркивает, что волонтерство в России становится общественной нормой.

«Для главы государства важно быть в прямой коммуникации с волонтерами, людьми, которые свои силы используют на благо страны и ее народа, узнавать о существующих проблемах и вопросах, требующих разрешения», — добавила она.

Кроме того, Федорова отметила, что в контексте грядущего Года семьи в 2024 году различные волонтерские акции, в которых смогут принимать участие представители разных поколений, приобретут особую актуальность.

4 декабря во время посещения ВДНХ президент России Владимир Путин принял участие в церемонии награждения победителей международной премии #МыВместе.