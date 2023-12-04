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Аналитики объяснили причины популярности длинных текстов среди россиян

Россияне стали меньше интересоваться политикой и полюбили большие тексты

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Unsplash

Внимание аудитории российских СМИ к длинным текстам — так называемым лонгридам — выросло в ответ на большой информационный поток коротких заметок. К такому выводу пришли аналитики медиахолдинга Rambler&Co, изучившие паттерны медиапотребления пользователей в 2023 году.

Исследователи отмечают, что с ростом технологий новостей в соцсетях, на сайтах и в мессенджерах становится все больше. Для того чтобы в них разобраться, читатель обращается к СМИ за экспертным объяснением и объективной оценкой происходящего.

Так, например, на входящей в медиахолдинг «Ленте.ру» количество просмотров лонгридов стремительно увеличилось, рост (в октябре по отношению к июню) составил 65%.

По словам главного редактора издания Владимира Тодорова, в редакции отметили этот интерес и осознанно сфокусировались на производстве больших информационно-справочных материалов. В 2024 году их количество будет расти.

Кроме того, аналитики констатируют, что почти половина читателей (46%) склонны одинаково доверять информации из СМИ и мессенджера Telegram, но при этом 23% всегда перепроверяют информацию из мессенджера на сайтах медиа. Такие объясняющие материалы становятся основой для больших текстов на медиа и точкой роста аудитории для СМИ в целом.

Динамика просмотров разных тематических разделов на СМИ Rambler&Co указывает на то, что интерес к политическим и околополитическим новостям у пользователей постепенно снижается (на октябрь — около 20%), но растет интерес к другим темам – в основном экология и окружающая среда, спорт, наука и технологии.

Тема «экология» показала рост на 83%, «наука» — на 63%. Это подтверждает опрос среди читателей, из которого следует, что 74% интересует тема экологии и устойчивого развития в медиа.

Также, согласно исследованию, несмотря на сложности с международными поездками в ряд стран, в июне 2023 года зафиксирован прирост просмотров на 91% тематики «путешествия» относительно мая. Читатели стали больше интересоваться темой внутреннего туризма и самостоятельных путешествий по России.

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