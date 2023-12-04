Комитет ГД одобрил ограничение использования телефонов в школе

Комитет Государственной думы России по просвещению рекомендовал палате принять во II чтении законопроект о запрете использования телефонов на школьных уроках. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно законопроекту, смартфоны и планшеты, которые оснащены сим-картами, будут запрещены для использования во время занятий даже в образовательных целях. Исключением могут быть ситуации, связанные с угрозой жизни.

17 ноября Госдума приняла в первом чтении проект о запрете телефонов на уроках в школах. Сообщалось, что в случае принятия нововведения школьники смогут использовать на уроках смартфоны только с разрешения преподавателей, а также в экстренных ситуациях и при возникновении опасности для жизни.

Днем раньше в Госдуме заявили, что ко второму чтению законопроект будет доработан в части того, чтобы сделать запрет использования телефонов в школе нормой прямого действия.

Ранее сообщалось, что Госдума готовит возвращение в школы уроков труда.